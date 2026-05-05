В Томске пройдет форум-спутник Всероссийской недели охраны труда

Открыта регистрация на региональный форум «ВНОТ-Томск», который пройдет 9−10 июня в спортивном комплексе «Гармония» в Томске, сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Кадры».
Его главная задача — обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов охраны труда, производственной безопасности и трудовых отношений. Форум соберет руководителей региональных органов исполнительной власти, директоров предприятий, начальников и специалистов служб охраны труда со всей страны. В числе почетных гостей — представители Минтруда России, Роструда, Социального фонда России и Национальной ассоциации охраны труда. Деловую программу дополнит специализированная региональная выставка — пространство для экспертных дискуссий, деловых встреч и презентаций профильных решений.
Особым событием станет старт регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в Томской области. Конкурс пройдет по десяти номинациям: специалист по робототехнике, повар, швея, агроном, машинист бульдозера, машинист экскаватора, монтажник радиоэлектронной аппаратуры, оператор станков с программным обеспечением, сварщик и спецноминация «Второй старт». Зарегистрироваться по ссылке могут все желающие: от работников и работодателей до специалистов по охране труда и представителей органов власти.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.