Медсестер из Арзамаса наградили медалями «За милосердие и помощь»

Они уже более полувека работают в здравоохранении Нижегородской области.

Арзамасских медсестер наградили медалями «За милосердие и помощь». Об этом сообщает главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Награды вручили старшей медсестре хирургического отделения ЦГБ Арзамаса Людмиле Латиной и участковой медсестре детской поликлиники ЦГБ Альбине Кашмилиной. Они работают в здравоохранении Нижегородской области уже больше 50 лет.

Их преданность своему делу отметили нагрудными знаками «За милосердие и помощь». Медали также стали символом благодарности за искреннюю заботу о пациентах и неравнодушие.

Торжественное награждение состоялось на заседании Ассоциации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что нижегородских медиков наградили медалями за помощь бойцам СВО.