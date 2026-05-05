Медсестер из Арзамаса наградили медалями «За милосердие и помощь»

Арзамасских медсестер наградили медалями «За милосердие и помощь». Об этом сообщает главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Награды вручили старшей медсестре хирургического отделения ЦГБ Арзамаса Людмиле Латиной и участковой медсестре детской поликлиники ЦГБ Альбине Кашмилиной. Они работают в здравоохранении Нижегородской области уже больше 50 лет.
Их преданность своему делу отметили нагрудными знаками «За милосердие и помощь». Медали также стали символом благодарности за искреннюю заботу о пациентах и неравнодушие.
Торжественное награждение состоялось на заседании Ассоциации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием.
