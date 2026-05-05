Леса в Михайловке под Волгоградом станут ядовитыми для людей

— На весь период проведения работ по уничтожению или подавлению численности вредных организмов, приказом комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 30.03.2026 № 498-ОД, введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов работ (работ по заготовке древесины, воспроизводству лесов и уходу за ними) в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах, — говорится в сообщении отдела по делам ГО и ЧС администрации района.