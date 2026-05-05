В Башкирии отремонтировали 5 км дороги Уфа — Инзер — Белорецк

Пять километров дороги Уфа — Инзер — Белорецк отремонтировали в Республике Башкортостан, сообщили в министерстве транспорта региона. Работы соответствуют целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В нормативное состояние привели участок вблизи села Бакалдинского. Специалисты обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.
Как рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова, трафик на этой дороге достигает 12 тысяч автомобилей в сутки. Она обеспечивает транспортную связь жителям Архангельского, Белорецкого и Кармаскалинского районов, а также является популярным туристическим направлением, ведущим к Южно-Уральскому заповеднику, водопаду Атыш и горнолыжному курорту «Абзаково».
Всего в 2026 году приведут в нормативное состояние более 19 километров дороги Уфа — Инзер — Белорецк. Работы планируется завершить до конца года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.