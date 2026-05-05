В Азербайджан из Ростовской области экспортировали 21,5 т кормовых смесей

Ростовская область с 27 по 30 апреля экспортировала в Азербайджан 21,5 тонны кормовых смесей, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Поддержку предприятиям, осуществляющим внешнюю торговлю, оказывают по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
Отмечается, что кормовые смеси прошли проверку в лабораторных условиях. В итоге продукция была признана безопасной и качественной. Кроме того, она отвечает требованиям страны-импортера. Россельхознадзор выдал разрешение на вывоз кормовых смесей в Азербайджан.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.