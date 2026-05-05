Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азербайджан из Ростовской области экспортировали 21,5 т кормовых смесей

Продукцию исследовали на качество в лабораторных условиях.

Ростовская область с 27 по 30 апреля экспортировала в Азербайджан 21,5 тонны кормовых смесей, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Поддержку предприятиям, осуществляющим внешнюю торговлю, оказывают по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

Отмечается, что кормовые смеси прошли проверку в лабораторных условиях. В итоге продукция была признана безопасной и качественной. Кроме того, она отвечает требованиям страны-импортера. Россельхознадзор выдал разрешение на вывоз кормовых смесей в Азербайджан.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.