Нижегородский аэропорт принимает следовавшие в Москву самолеты

В столице действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалова принимает рейсы, направлявшиеся в Москву, об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В настоящее время в столице действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Нижегородский аэропорт задействован в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла.

«На текущий момент принято 15 рейсов. По решению экипажей пассажиры ожидают на бортах или в терминале, с ними работают представители авиакомпаний, выдаются еда и напитки», — рассказали в Международном аэропорту Нижнего Новгорода.

Все службы работают в усиленном режиме. В аэропорту имеются питьевые фонтанчики, а в случае необходимости будут установлены дополнительные кулеры с питьевой водой и мягкий инвентарь (пуфы, матрасы).