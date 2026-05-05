Сотрудники корпорации «Ак Барс» в Татарстане сдали нормативы ГТО

Они соревновались в беге, прыжках в длину, силовых упражнениях.

Коллектив АО «Судостроительная корпорация “Ак Барс” в Республике Татарстан сдал нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО), что соответствует целям государственного проекта “Спорт России”. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Мероприятия прошли в начале мая. Сотрудники приняли участие в соревнованиях по бегу, прыжкам в длину, силовым упражнениям и другим дисциплинам. Такие мероприятия помогают работникам поддерживать хорошую форму, улучшают настроение и повышают командный дух коллектива.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.