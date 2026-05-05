Производитель круассанов 7Days зарегистрировал товарный знак в Роспатенте

Производитель круассанов 7Days зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «7ДНЕЙ». Об этом стало известно из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile.
Компания Mondel z International, которая владеет брендом круассанов, запатентовала в Роспатенте русскоязычную версию этого названия. Отмечается, что исключительное право на товарный знак рассчитано до июля 2034 года.
Mondel z International образовалась в 2012 году и является одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания, а также снеков и кондитерских изделий. Компания также является лидером по производству печенья и шоколада.
В России компания представлена ООО «МОН’Дэлис Русь», которая основана в июле 2005 года и зарегистрировано в городе Покров Владимирской области. Компания специализируется на производстве шоколада и сахаристых кондитерских изделий.