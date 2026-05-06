В Самарской области запустили новые форматы «Бессмертного полка»

Главный формат — онлайн-шествие. Оно пройдет 9 мая в 12:00 на сайте и региональных телеканалах. Для участия нужно до 6 мая зарегистрироваться на сайте 2026.polkrf.ru. С 1 по 11 мая в регионе появятся «Стены памяти» в организациях и учреждениях. Также можно разместить портрет героя на транспорте или одежде, заменить аватарку в соцсетях или присоединиться к автопробегу. Праздничный концерт на площади Куйбышева в этом году отменен. Салют в акватории Волги состоится в 22:00.