Умер заслуженный архитектор России Олег Кошкин

Заслуженный архитектор России и главный ученый секретарь президиума Российской академии художеств Олег Кошкин ушел из жизни в возраст 89 лет. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе РАХ.
Его не стало 29 апреля. Прощание с Кошкиным пройдет 5 мая в 12:00 в Прощальном зале Центральной клинической больницы № 1 управления делами президента России.
— Весь научно-творческий коллектив Академии глубоко скорбит и выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Олега Александровича Кошкина. Светлая память о выдающемся архитекторе, мудром наставнике и прекрасном человеке навсегда останется в наших сердцах, — передает официальный сайт РАХ.
Кошкин родился 20 апреля 1937 года в Москве. Среди его работ — проектирование и застройка 9-го и 10-го кварталов района Новые Черемушки, разработка здания двухзального кинотеатра на улице Гримау, проектирование детских садов и школ на улице Шверника и другие.