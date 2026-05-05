В Ростовской области стало меньше импортных лекарств

В денежном эквиваленте доля иностранных лекарств в аптечных продажах снизилась с 49,5% (в 2024 году) до 46,9%. Интересно, что в натуральном выражении — по количеству упаковок — динамика менее выражена: падение составило менее одного процента — с 30,8% до 29,9%. Это говорит о том, что замещение происходит преимущественно в денежном обороте. Наиболее заметно импортозамещение в сегменте жизненно необходимых лекарств.