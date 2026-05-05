На месте недостроенной мечети откроют сквер Переселенцев с оживающими фотографиями калининградцев

Гостей планируют принять уже в июле.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде ко Дню города, 4 июля, разобьют сквер Переселенцев. Об этом «Клопс» сообщил директор музея «Фридландские ворота» Андрей Ярцев.

Зелёную зону создадут на месте недостроенной мечети и участке, прилегающем к музею. По словам Ярцева, это будет не просто зона отдыха, а уличная выставка под открытым небом. Кроме традиционных лавочек и сирени, установят интерактивные стенды, рассказывающие о развитии промышленности, культуры и других сфер жизни Калининграда.

«Каждый лайтбокс будет представлять десятилетие: что за десять лет сделано в городе», — рассказал Ярцев.

По словам директора музея, материалы для будущей экспозиции помогут подготовить специалисты БФУ имени Канта. Информацию планируют представить в современном формате — в виде коротких фильмов, анимации, с 3D-элементами и технологий искусственного интеллекта.

«Не просто стоим и смотрим: вот газета “Правда” или портрет колхозника, а вдруг колхозник заходит и на тракторе едет. Вот такие штуки будут делать, чтобы это было и молодёжи тоже интересно», — пояснил Ярцев.

Выставка будет бесплатной. Попасть на неё можно будет как со стороны музея, так и из Южного парка.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше