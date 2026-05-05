На месте недостроенной мечети откроют сквер Переселенцев с оживающими фотографиями калининградцев

В Калининграде ко Дню города, 4 июля, разобьют сквер Переселенцев. Об этом «Клопс» сообщил директор музея «Фридландские ворота» Андрей Ярцев.
Зелёную зону создадут на месте недостроенной мечети и участке, прилегающем к музею. По словам Ярцева, это будет не просто зона отдыха, а уличная выставка под открытым небом. Кроме традиционных лавочек и сирени, установят интерактивные стенды, рассказывающие о развитии промышленности, культуры и других сфер жизни Калининграда.
«Каждый лайтбокс будет представлять десятилетие: что за десять лет сделано в городе», — рассказал Ярцев.
По словам директора музея, материалы для будущей экспозиции помогут подготовить специалисты БФУ имени Канта. Информацию планируют представить в современном формате — в виде коротких фильмов, анимации, с 3D-элементами и технологий искусственного интеллекта.
«Не просто стоим и смотрим: вот газета “Правда” или портрет колхозника, а вдруг колхозник заходит и на тракторе едет. Вот такие штуки будут делать, чтобы это было и молодёжи тоже интересно», — пояснил Ярцев.
Выставка будет бесплатной. Попасть на неё можно будет как со стороны музея, так и из Южного парка.