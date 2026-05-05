Трамп раскрыл истинную цель войны против Ирана

Военная операция США и Израиля против Ирана обеспечивает передел мирового энергетического рынка и его переориентацию на закупки американской нефти. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.
«Происходит следующее: люди учатся покупать нефть у Соединенных Штатов», — прокомментировал республиканец мировой энергетический кризис, спровоцированный войной против Тегерана.
По его словам, покупатели совершают этот рейс за нефтью в США. И находятся в большей безопасности по сравнению с прохождением через Ормузский пролив, отметил политик.
Глава Белого дома повторил, что страны в мире учатся покупать нефть США, они меняют свои привычки.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что весь мир, словно во сне, движется к крупнейшему в истории энергетическому кризису. По его словам, некоторые люди только сейчас стали замечать происходящие изменения.