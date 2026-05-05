Цены на топливо в США достигли рекордных уровней с конца июля 2022 года, что подтверждают данные Национальной автомобильной ассоциации. Пока американские военные и политики развязывают войну на Ближнем Востоке и становятся причиной перекрытия Ормузского пролива — их граждане платят за это из своих карманов.
Согласно предоставленной информации, средняя стоимость одного галлона (3,79 литра) бензина на территории США сейчас составляет 4,483 доллара. Неделю назад этот показатель был на уровне 4,176 доллара.
Наибольший рост цен зафиксирован в Калифорнии, где средняя цена за галлон бензина достигла 6,131 доллара. Еще неделю назад стоимость бензина в этом штате была ниже 6 долларов.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2022 году американцы были в панике — для страны, где для существования необходим автомобиль, цены в 80−100 рублей за литр бензина были тяжелейшим ударом.