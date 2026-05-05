Во Владивостоке прошел чемпионат Приморья по керлингу

Чемпионат Приморского края по керлингу завершился 1 мая во Владивостоке, сообщили в агентстве проектного управления региона. Проведение таких соревнований отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».
Состязания состоялись на арене «Дом со льдом». В них приняли участие шесть мужских и пять женских команд. Турнир проходил в классической олимпийской дисциплине. На лед, в частности, выходили команды в составе четырех человек. Были разыграны два комплекта наград.
Так, среди мужских команд лучшим стал «Везувий». Второе место досталось «Ориону», а третье — «Владивостоку». Среди женских команд золото присудили сборной краевой спортшколы олимпийского резерва. Второе место занял женский коллектив «Владивосток», третье — «Керлинг Квинс».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.