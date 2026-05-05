Клубника размером с кулак

Весенний уход за клубникой определяет её здоровье и будущий урожай. Чтобы ягоды были крупными и слабыми, а кусты не болели, важно вовремя провести очистку, обрезку, рыхление и подкормку. Эксперт-цветовод Анастасия Осипова подробно рассказывает, как правильно подготовить клубнику к новому сезону.
Когда начинать работы?
Анастасия Осипова уточняет точные сроки начала весенних работ с клубникой:
«Весенние работы с клубникой начинают после схода снега и подсыхания почвы».
Очистка и обрезка.
Первый и очень важный этап — уборка прошлогодних остатков. Эксперт рекомендует:
«Удаляют старую мульчу и растительные остатки, так как в них могут быть вредители и возбудители болезней».
Также необходимо обрезать всё лишнее, что мешает здоровому росту куста. Анастасия Осипова советует обрезать старые, повреждённые и сухие листья.
Рыхление и восстановление почвы.
После очистки требуется аккуратно разрыхлить грунт, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням. Эксперт даёт конкретную рекомендацию по глубине:
«Аккуратно рыхлят почву вокруг кустов на глубину 4−5 см, стараясь не повредить корни».
Подкормка.
Правильное удобрение — залог обильного цветения и плодоношения. Анастасия Осипова выделяет два ключевых периода для подкормки клубники. В начале вегетации (когда развернётся третий лист) эксперт советует вносить азотные удобрения: аммиачную селитру, карбамид, а также органику (коровяк, куриный помёт). В период бутонизации Анастасия Осипова рекомендует использовать калийные удобрения.
Следуя этим несложным весенним процедурам от Анастасии Осиповой — очистке, обрезке, аккуратному рыхлению и своевременным подкормкам, — вы обеспечите клубнике правильный старт для здорового роста и богатого урожая.