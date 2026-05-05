Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клубника размером с кулак

Весенний уход за клубникой определяет её здоровье и будущий урожай. Чтобы ягоды были крупными и слабыми, а кусты не болели, важно вовремя провести очистку, обрезку, рыхление и подкормку. Эксперт-цветовод Анастасия Осипова подробно рассказывает, как правильно подготовить клубнику к новому сезону.

Весенний уход за клубникой определяет её здоровье и будущий урожай. Чтобы ягоды были крупными и слабыми, а кусты не болели, важно вовремя провести очистку, обрезку, рыхление и подкормку. Эксперт-цветовод Анастасия Осипова подробно рассказывает, как правильно подготовить клубнику к новому сезону.

Когда начинать работы?

Анастасия Осипова уточняет точные сроки начала весенних работ с клубникой:

«Весенние работы с клубникой начинают после схода снега и подсыхания почвы».

Очистка и обрезка.

Первый и очень важный этап — уборка прошлогодних остатков. Эксперт рекомендует:

«Удаляют старую мульчу и растительные остатки, так как в них могут быть вредители и возбудители болезней».

Также необходимо обрезать всё лишнее, что мешает здоровому росту куста. Анастасия Осипова советует обрезать старые, повреждённые и сухие листья.

Рыхление и восстановление почвы.

После очистки требуется аккуратно разрыхлить грунт, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням. Эксперт даёт конкретную рекомендацию по глубине:

«Аккуратно рыхлят почву вокруг кустов на глубину 4−5 см, стараясь не повредить корни».

Подкормка.

Правильное удобрение — залог обильного цветения и плодоношения. Анастасия Осипова выделяет два ключевых периода для подкормки клубники. В начале вегетации (когда развернётся третий лист) эксперт советует вносить азотные удобрения: аммиачную селитру, карбамид, а также органику (коровяк, куриный помёт). В период бутонизации Анастасия Осипова рекомендует использовать калийные удобрения.

Следуя этим несложным весенним процедурам от Анастасии Осиповой — очистке, обрезке, аккуратному рыхлению и своевременным подкормкам, — вы обеспечите клубнике правильный старт для здорового роста и богатого урожая.