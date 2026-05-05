Медведев пошутил о фейках про закопанные баллоны с газом вместо газификации в РФ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошутил о фейках про газовые баллоны, которые якобы закапывают у домов в России вместо настоящей газификации.
«Я когда газ подвожу после этого появляется масса публикаций о том, что это все вранье, никакого газа нет, а закопан баллон. И как только я уехал, баллон закончился», — рассказал политик на видео, опубликованном в его канале в MAX.
Так Медведев прокомментировал свой визит в Торжок в Тверской области. Там зампредседателя Совбеза посетил семью, дом которой стал 15-тысячным по счету в регионе в рамках программы развития газоснабжения. Медведев напомнил, что инициатива о газификации в стране была инициирована «Единой Россией» и поддержана главой РФ.
Сейчас программа распространяется по всей стране. Средний уровень газификации страны уже составил 75%, работы должны быть полностью завершены к 2030 году.