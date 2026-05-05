«Рискую жизнью, чтобы снимать»: кем была погибшая в ДТП Ксения Добромилова

Вечером во вторник, 5 мая, во время мотосходки в Москве мотоциклист сбил фотографа, снимавшего заезд. Впоследствии выяснилось, что сбитой оказалась блогер и актриса Ксения Добромилова. «Вечерняя Москва» собрала подробности происшествия и рассказала, чем известная погибшая девушка.
Смертельная авария.
Инцидент произошел на Большой Дорогомиловской улице. Девушка фотографировала байкеров, когда один из них, выполняя трюк на заднем колесе, потерял управление и сбил ее. Изначально сообщалось, что в результате аварии погибла девушка. Позже стало известно, что погибшей является именно Добромилова. По информации Telegram-канала Shot, виновник аварии отказался от госпитализации, после чего его задержали. Девушку пытались реанимировать, но она скончалась в машине скорой помощи.
По словам очевидца, у Добромиловой была открытая черепно-мозговая травма, сообщает Starhit. В результате полученных травм произошла остановка сердца.
По информации Telegram-канала Baza, мотоциклист, устроивший ДТП, уже попадал в аварию всего две недели назад. В тот день никто не пострадал, однако сам мотоциклист повредил свой мотоцикл. Также известно, что гонщик часто участвовал в заездах на деньги. В последствии в Сети также появилось видео аварии.
Кто такая Ксения Добромилова.
Ксения Добромилова была актрисой, моделью, блогером и фотографом. Она обучалась в Театральном колледже имени Л. А. Филатова по специальности «актриса музыкального театра» и в Институте теле- и радиовещания «Останкино» на факультете «телерадиоведущий». Добромилова работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла.
Широкую популярность она приобрела благодаря главной роли в клипе рэп-дуэта HammALI & Navai «Девочка-война». Кроме того, девушка увлекалась мотоспортом и часто снимала других байкеров. Она осознавала риски, но при этом гордилась своими работами.
— Я мотофотограф и видеограф. И я рискую жизнью, чтобы снимать это, — подписала девушку одну из публикаций со своими фотографиями.
Вечером того же дня в аварии, по информации Telegram-каналов, попал и сам рэпер Navai, настоящее имя которого Наваи Бакиров. Сообщалось, что он за рулем Ferrari без номеров въехал в светофор в Москве.