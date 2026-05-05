«Рискую жизнью, чтобы снимать»: кем была погибшая в ДТП Ксения Добромилова

Инцидент произошел на Большой Дорогомиловской улице. Девушка фотографировала байкеров, когда один из них, выполняя трюк на заднем колесе, потерял управление и сбил ее. Изначально сообщалось, что в результате аварии погибла девушка. Позже стало известно, что погибшей является именно Добромилова. По информации Telegram-канала Shot, виновник аварии отказался от госпитализации, после чего его задержали. Девушку пытались реанимировать, но она скончалась в машине скорой помощи.