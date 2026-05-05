Волгоградцы увидят выставку Алексея Бабичева «Эхо войны. Цветы Сталинграда»

Свои произведения он создаёт из осколков Сталинградской битвы.

Выставка «Эхо войны. Цветы Сталинграда» откроется 7 мая в музейно-выставочном центре Красноармейского района Волгограда. Её автор — краевед и поисковик Алексей Бабичев. Свои произведения он создаёт из осколков Сталинградской битвы.

Его первая выставка «Эхо войны — осколки Сталинграда» прошла в 2007 году в Октябрьском районе, на малой родине мастера. Она была приурочена ко дню освобождения района. Работы остались в Октябрьском историко-краеведческом музее.

Объёмную композицию «Павшим слава» он подарил год спустя поисковой группе школьников хутора Заливский. Памятный знак волгоградскому Гастелло — летчику Владимиру Землянскому работы Алексея Бабичева установлен на месте гибели героя в поселке Привольном Светлоярского района.

«За эти годы Алексей Петрович сделал огромное количество скульптур и композиций. Многие из них сегодня находятся в разных городах и музеях России. И самое главное, что эта работа продолжается», — рассказывают в музее.

Открытие выставки в Волгограде состоится в 13:00. Вход свободный.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказал, как и когда пройдёт акция «Свет Великой Победы».

