Жители Гая Оренбургской области приняли участие в квесте «Прошагай город»

Квест для школьников «Прошагай город» прошел в городе Гае Оренбургской области, сообщили в информцентре Гайского городского округа. Маршрут проходил по территориям, благоустроенным по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Квест включил остановки: «Родная округа» (география и история населенных пунктов), «Где эта улица?» (история названий улиц), «Это факт» (общая история города), «Знаменитые места» (даты открытия ключевых памятников), «Страницы памяти» (архивные фотографии 70−80-х годов).
Победителем и лучшими знатоками истории города стала команда гимназии. Второе место — у команды школы № 6, третье — у школы № 8. Ребята получили сертификаты и подарки с символикой игры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.