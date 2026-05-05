В Волгограде увековечили память ученых, погибших в годы Великой Отечественной войны

С момента своего основания в 1931 году и до начала Великой Отечественной войны ВНИАЛМИ, который работал в то время в Москве, вёл исследования, носившие мирный характер. В частности учёные работали над методами рационального использования сельхозугодий, предотвращения опустынивания и деградации почв. Их разработки были жизненно необходимы развивающемуся аграрному сектору страны. Но с началом войны в 1941 году многие сотрудники института оставили лаборатории и научные работы, чтобы защищать Родину. Большинству из них не суждено было вернуться домой.