Бойцы ЮВО показали новейшие дроны-перехватчики «Ёлка» в действии

Военнослужащие подразделений мобильной огневой группы «Южной» группировки войск применяют новейший дрон-перехватчик «Ёлка» для защиты.

Военнослужащие подразделений мобильной огневой группы «Южной» группировки войск применяют новейший дрон-перехватчик «Ёлка» для защиты воздушного пространства от БПЛА ВСУ. На видеокадрах, предоставленных ИА «Высота 102» Южным военным округом, — работа перехватчиков в действии.

— «Ёлка» — это хороший дрон-перехватчик. Она эффективная, быстро «цепляет» цели, там никакой сверхтехнологии нет — просто снял с предохранителя, зажал и она полетела. Ощущения очень классные. Это новое для нас, и мы восхищаемся ей — работу показывает хорошую, она эффективная, — поделился старший мобильной огневой группы с позывным «Фома».

Как уточняют в ЮВО, помимо современного изобретения против беспилотников противника российскими военными в вооружении используют крупнокалиберный пулемет «Утёс», пулемет Калашникова на специальной станине и ПЗРК «Верба». А для мобильности группы применяется российский внедорожник «Улан-2».

В Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет;

категория здоровья «А» и «Б»;

образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее;

обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»;

отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73−49−96, 8−937−700−53−73 и на сайте.

Видео Южного военного округа.

