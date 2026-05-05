Главные новости за 5 мая: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Суд вынес приговор по уголовному делу о хищении более 3,6 млн руб. при благоустройстве парка культуры и отдыха в городе Котовск Тамбовской области. Двоим жителям региона назначили условные сроки — три и четыре года. Удовлетворен гражданский иск о взыскании с фигурантов суммы материального ущерба. По данным судебной картотеки на скамье подсудимых оказались Андрей Бутримов и Олег Шаров. Последний является гендиректором и совладельцем (49% долей) ООО «Витязь-строй», которому в 2019 году достался контракт на благоустройство парка.