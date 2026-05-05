В МИД РФ призвали не допустить нового ущерба инфраструктуре Ирана

Захарова заявила, что развитие событий вокруг Ирана говорит о пробуксовке переговорного процесса по Ближнему Востоку.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел России призвали не допустить нанесения нового ущерба инфраструктуре Ирана и соседних с ним государств. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Необходимо не допустить рецидива насилия и нанесения ущерба гражданской инфраструктуре в результате ударов как по территории Ирана, так и соседних арабских государств», — говорится в комментарии дипломата.

Захарова подчеркнула, что развитие событий вокруг Ирана свидетельствует о пробуксовке переговорного процесса по урегулированию на Ближнем Востоке. По словам дипломата, в условиях сохраняющейся напряженности любые действия могут привести к новой эскалации в регионе.

Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке со своим коллегой из Египта Бадром Абдель Аты. Министры подчеркнули необходимость возобновления переговорного процесса по урегулированию в регионе.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
