Избитый военнослужащий 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Маленко оказался экс-чемпионом Украины по карате. Об этом ТАСС заявили в российских силовых ведомствах.
Также появилась информация, что избивший его оператор БПЛА, являющийся командиром, позже самовольно покинул часть.
Украинское издание «Страна» ранее опубликовала видео, на котором Маленко жестоко избили со связанными руками на глазах у сослуживцев. Утверждалось, что командир сказал: «Ты штурмовик, ты командиру обязан жизнью, ты его в ноги должен целовать».
Сайт KP.RU ранее также писал, что работник ТЦК избил мобилизованного до смерти во время поездки из учебного центра. Мужчину вынесли из автобуса на плац, где он скончался. Также сообщалось, что украинский военный открыл стрельбу в Киеве из-за конфликта на дороге.