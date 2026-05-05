Гимнастки Еврейской АО успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Турнир прошел в Элисте с 26 по 30 апреля. В нем приняли участие свыше 300 спортсменок из более чем 20 городов страны. Область представляли две воспитанницы СК «Грация» — Анастасия Шкабенева и Виктория Стасенко. Девушки выступали по программе кандидатов в мастера спорта. Как рассказала руководитель федерации художественной гимнастики ЕАО Евгения Карпова, несмотря на дальнюю дорогу, гимнастки не сломались и выступили блестяще, заработав высокие баллы и получив колоссальный опыт.