Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гимнастки Еврейской АО успешно выступили на всероссийских соревнованиях

В турнире приняли участие свыше 300 спортсменок из более чем 20 городов страны.

Гимнастки из Еврейской автономной области приняли участие во всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «На призы олимпийской чемпионки Алины Макаренко», что соответствует целям государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в департаменте по организации проектной деятельности правительства Еврейской автономной области.

Турнир прошел в Элисте с 26 по 30 апреля. В нем приняли участие свыше 300 спортсменок из более чем 20 городов страны. Область представляли две воспитанницы СК «Грация» — Анастасия Шкабенева и Виктория Стасенко. Девушки выступали по программе кандидатов в мастера спорта. Как рассказала руководитель федерации художественной гимнастики ЕАО Евгения Карпова, несмотря на дальнюю дорогу, гимнастки не сломались и выступили блестяще, заработав высокие баллы и получив колоссальный опыт.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.