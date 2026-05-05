В ряде регионов России ожидаются резкие перепады температур: как это влияет на здоровье

Синоптики предупредили жителей Подмосковья об аномальной погоде: 6 мая столбики термометров поднимутся до +28 градусов, однако к выходным температура упадет до +8 градусов. Такой 20-градусный перепад за три дня случается лишь раз в 10−15 лет. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на педиатра Андрея Осипова.
Специалист объяснил, что резкие скачки тепла и холода представляют серьезную опасность для сердечников. Он отметил, что во время недавних погодных качелей число пациентов с инфарктами и инсультами в регионе выросло вдвое.
Медик посоветовал метеозависимым людям строго соблюдать прием прописанных лекарств и избегать физических нагрузок. Он добавил, что ехать на дачу можно, но только для отдыха на природе, а не для тяжелой работы.
Врач также предупредил, что в период перепадов температур из рациона стоит исключить соленое и острое, так как соль задерживает жидкость и повышает давление. При этом он разрешил есть нежирный шашлык из курицы, если готовить его правильно.
Ранее кардиолог Амина Платунова рассказала, что при перепадах температур стоит соблюдать привычный режим, хорошо высыпаться, меньше нервничать и пересмотреть питание.