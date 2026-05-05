В мае пройдет спартакиада «Чемпионы в бизнесе — Чемпионы в спорте!»

XVII Международная спартакиада «Чемпионы в бизнесе — Чемпионы в спорте!» пройдет с 22 по 24 мая 2026 года в Омской области, сообщили в Омской региональной общественной организации «Объединение участников Президентской программы».
В течение трех дней на базе санатория им. Д. М. Карбышева в селе Красноярка участников ждет насыщенная программа. Для желающих проверить себя — соревнования по 17 видам спорта: мини-футбол, волейбол, перетягивание каната, плавание, шахматы, пулевая стрельба, дартс, настольный теннис и другие. Также состоится вечер знакомств #ГастроНетворкинг, бардовский вечер «У костра», дискотека, деловой пикник #OpenAirSparta, конкурс «Визитная карточка», сдача норм ГТО и мероприятия для детей.
К участию приглашаются как индивидуальные участники из числа участников Президентской программы, так и представители деловых сообществ. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Напомним, что проект «Спартакиада участников Президентской программы подготовки управленческих кадров» стал финалистом Национальной премии «Наш вклад» сезона 2025−2026 годов. Это престижная награда, которая присуждается организациям, реализующим социальные, благотворительные и инфраструктурные инициативы, направленные на достижение целей национальных проектов России.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.