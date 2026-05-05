В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

Московский аэропорт Шереметьево начал принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».
Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
В течение дня в Шереметьево дважды ограничили полеты. Первая приостановка рейсов была объявлена в 12:27 по московскому времени. В 16:10 Росавиация сообщала, что в аэропорту ввели прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами. В столице также были закрыты аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о дронах, перехваченных в столичном регионе за 5 мая.
