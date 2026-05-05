В регионах развивают инклюзивные маршруты

С улиц Иркутска — навстречу Байкалу. Здесь начинается Арктика. Череповец — город без барьеров… Это лишь часть из 50 маршрутов, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Их собрал Национальный туристический портал «Путешествуем.рф». Раздел пополняется по мере того, как регионы адаптируют свои маршруты для инклюзивного туризма.
Это направление в нашей стране активно развивается. И не только для путешественников, но и для тех, кто хочет просто отдохнуть на природе. Недавно в Донецкой Народной Республике на побережье Азовского моря открыли глэмпинг, где могут с комфортом отдыхать и ветераны СВО, получившие травмы, и дети-инвалиды. Он появился благодаря госпрограмме по развитию туризма: стартовые расходы (80 миллионов рублей) поделили поровну бизнес и государство.
Едем через поселок Седово в заповедник «Меотида», где находится новый глэмпинг. Нетронутая природа — один из факторов, который способствует реабилитации. Это уже оценили дети с ДЦП и аутизмом. И их родители. «К нам обратились семьи с такими детьми, — вспоминает, как возникла идея инклюзивного глэмпинга, один из его создателей Иван Коваленко. — Спросили, можем ли мы их принять. Признаюсь, я тогда не знал о такой проблеме. Оказывается, не везде их принимают. Конечно, мы согласились. И получили фокус-группу, которая дала советы по развитию глэмпинга».
Первые посетители глэмпинга подсказали, что надо изменить, чтобы здесь могли с комфортом отдыхать те, кому нужны особые условия.
На берегу моря стоят 28 деревянных домиков. Слышен шум волн. Вокруг — природа, вода, необъятные просторы. А в домиках — цивилизация: санузел, горячая и холодная вода, холодильник, кондиционер. Часть этих домиков и вся территория обустроены для жизни людей, которым нужны особые условия. И дело не только в пандусах, поясняет Иван. Например, изначально в санузлах стояли небольшие ванные, но, как оказалось, людям с ограниченными возможностями сложно ими пользоваться. И в домиках для них установили душевые кабинки. Подсыпку на дорожках, по которой в непогоду тяжело передвигаться на колясках, заменили брусчаткой.
«Своих первых постояльцев попросили скинуть предложения по обустройству спортивных и игровых площадок для детей с ограниченными возможностями. Дорабатываем последние штрихи перед сезоном, — говорит Иван. — Звонят нам ветераны СВО. У них основная просьба — жить ближе к морю».
Иван Коваленко подчеркивает, что глэмпинг не является ориентированным исключительно на отдых людей, которым нужны особые условия: здесь может остановиться любой человек. «Мы прислушиваемся к пожеланиям и других отдыхающих, — продолжает Иван. — Например, планировали прокат сапов. Но кто-то из клиентов сказал, что сапы стоят недорого и проще привезти свою доску. К тому же у нас часто дуют ветра. “А есть у вас банька? А бассейн с подогревом?” -спрашивают нас. Вместо проката сапов уже сооружаем баню. И бассейн с подогревом — тоже хорошая идея».
Вообще здесь ориентируются на жителя городской квартиры, который хочет провести свой отдых «на земле» и поближе к природе. Цены на размещение: от четырех тысяч рублей за домик в сутки в несезон и до пяти тысяч — летом. С учетом расходов на содержание территории, по словам Ивана, их чистая прибыль составит около тысячи рублей с домика.
Кстати, с 1 сентября этого года проектная документация для строительства, реконструкции, при проведении капремонта гостиниц, кемпингов, глэмпингов, баз отдыха должна соответствовать требованиям инклюзивности, то есть учитывать условия для отдыхающих с особенностями здоровья.
Тем временем.
Инклюзивные «Путешествия мечты» в Калининградской области одни из первых в этом направлении получили статус «Национальный туристический маршрут». Это значит, они соответствуют высоким стандартам безопасности и сервиса.
Восьмидневный тур знакомит с Янтарным краем — от побережья Балтийского моря до уникального исторического наследия на востоке региона. Тур разработала инвалид-колясочник, руководитель центра развития социальных и образовательных проектов «Аура» Светлана Нигматуллина.
Она лично объездила полмира, поэтому не понаслышке знает, с какими трудностями сталкиваются в путешествиях люди с ограниченными возможностями. «Я на своем опыте прочувствовала, каково это, когда нет подходящей машины или автобуса, когда твоя коляска не может проехать в двери гостиничного номера. Не хотелось, чтобы гости нашего региона сталкивались с этим, — рассказала “Российской газете” Светлана. — Сначала сама организовывала туры для друзей. Потом к нам пошли положительные отзывы, желающих становилось все больше. Мы сформировали свою маршрутную сеть с подходящей инфраструктурой. Так и появился на свет проект “Путешествия мечты”.
Что интересно, тур не рассчитан исключительно на инвалидов. Оформить путевку могут все желающие. Сделано это в первую очередь для сопровождающих, чтобы они тоже могли спокойно отдохнуть вместе с подопечными.
Из аэропорта Храброво туристов заберет специальный автобус. Организаторы включили в маршрут не просто доступные, но и уникальные объекты. Прибрежные города Светлогорск и Зеленоградск, знаменитая Куршская коса с песчаными дюнами и «танцующим» лесом, местные сыроварни, замок Тапиау и дом-музей художника Ловиса Коринта. А если позволит погода, можно сплавиться на специальных байдарках по реке Лаве.
Подготовил Денис Гонтарь, Калининградская область.