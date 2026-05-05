Для детей Кувандыкского округа Оренбургской области провели бизнес-уроки

Открытые уроки о предпринимательстве для учащихся 9 классов сельских школ Кувандыкского округа Оренбургской области провели в апреле в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации округа.
Организаторами выступили администрация Кувандыкского округа и предприниматель М. Б. Гилимзянова. В занятиях приняли участие 23 школьника из «Новопокровской СОШ», «Саринской СОШ» и «Новосаринской ООШ».
На уроках рассмотрели вопросы о том, как стать предпринимателем, какие плюсы и трудности ждут будущих бизнесменов. Также школьникам рассказали о деятельности центра «Мой бизнес» на территории Оренбургской области. Ребята активно участвовали в беседе.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.