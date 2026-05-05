Рэпер Navai попал в ДТП на Ferrari в центре Москвы

Черная машина без номеров, в которой находился рэпер, врезалась в светофор на Зубовском бульваре, никто не пострадал.

Источник: РБК

Спорткар Ferrari, в котором находился рэпер Navai (Наваи Бакиров), попал в аварию на Зубовском бульваре в Москве, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам источника ТАСС, черная машина без номеров врезалась в светофор, никто не пострадал, но автомобиль получил значительные повреждения.

РБК обратился за комментарием к представителю Navai.

Телеграм-канал Shot опубликовал видео, на котором рэпер произносит: «Слава Богу, что все живы-здоровы, это самое главное». Как пишет канал, артист сообщил, что машина ехала со скоростью 60−65 км/ч, ее развернуло из-за спортивных колес.

Движение в районе ДТП на Зубовском бульваре затруднено, обстоятельства произошедшего уточняются, сообщил столичный дептранс в телеграм-канале, призвав выбирать пути объезда. В сообщении не говорится, при участии кого произошла авария.

В департаменте добавили, что водитель передвигался на автомобиле без номеров. «За грубое нарушение ПДД и повреждение городской инфраструктуры будет составлено обращение в суд по поводу возмещения ущерба и лишения водительских прав», — заявили там.

Наваи Бакиров — участник рэп-дуэта HammAli & Navai, артист также выступает сольно.