В пяти регионах России запустят сервисы «Московской электронной школы»

В Вологодской области МЭШ заработает в 319 школах с первой четверти 2026/27 учебного года, что предполагает включение свыше 394 тыс. пользователей, и в 43 колледжах с 2027/28-го (более 35 тыс. человек). В Карелии сервисы появятся в 189 школах (охватив свыше 138 тыс. человек), а позже — в 23 колледжах (более 10 тыс. человек). В Мурманской области платформа начнет действовать в 166 школах (охват — более 172 тыс. человек) и 19 колледжах (свыше 11 тыс. человек). Тверская область внедрит МЭШ в 467 школах (более 410 тыс. пользователей) и в 44 колледжах.