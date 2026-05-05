В пяти регионах России запустят сервисы «Московской электронной школы»

В образовательных учреждениях Вологодской, Мурманской, Тверской областей, а также Карелии и Башкирии запустят цифровые сервисы и инструменты «Московской электронной школы» (МЭШ), сообщила РБК пресс-служба Минпросвещения.
Соответствующие соглашения 5 мая в Москве подписали министр просвещения Сергей Кравцов, мэр столицы Сергей Собянин, замглавы Минцифры Олег Качанов, а также глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, глава Карелии Артур Парфенчиков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и зампред правительства — министр образования Тверской области Ольга Калинина.
«Мы развиваем информационные технологии в поддержку процесса обучения, сегодня они могут давать больше возможностей для повышения качества образования. “Московская электронная школа” уже активно используется в ряде регионов, и есть заметные позитивные результаты. Этот опыт мы применяем и тиражируем для укрепления отечественной системы образования», — заявил Кравцов на церемонии.
По его словам, результат нововведений должен быть заметен в повседневной школьной жизни — новые возможности для учителя, современная среда для ученика, прозрачность для родителей и рост качества и доступности образования в целом.
Собянин, в свою очередь, напомнил, что столица ранее заключила с Минпросвещения и Минцифры соглашение, позволяющее внедрять сервисы МЭШ в регионах. По его словам, платформа уже работает в шести субъектах, присоединяются еще пять, а общий охват составит 10 млн человек.
«Невозможно в каждом субъекте создать свои программы высочайшего уровня, дорабатывать их, создавать электронные библиотеки и так далее. Это невозможно и нерационально», — заявил мэр. Он добавил, что по поручению президента Москва делится своими разработками в области информационных технологий и взаимодействует в сферах здравоохранения и образования.
Как сообщили в Минпросвещения, в Башкирии внедрение МЭШ уже стартовало в пилотном режиме — в проекте участвуют десять учреждений и более 30 тыс. учителей, учеников и родителей. С первой четверти 2026/27 учебного года платформа будет развернута в 1609 школах республики, число пользователей превысит 1,3 млн человек, а с 2027/28 учебного года к ней подключат 92 колледжа — это еще более 106 тыс. студентов и преподавателей.
В Вологодской области МЭШ заработает в 319 школах с первой четверти 2026/27 учебного года, что предполагает включение свыше 394 тыс. пользователей, и в 43 колледжах с 2027/28-го (более 35 тыс. человек). В Карелии сервисы появятся в 189 школах (охватив свыше 138 тыс. человек), а позже — в 23 колледжах (более 10 тыс. человек). В Мурманской области платформа начнет действовать в 166 школах (охват — более 172 тыс. человек) и 19 колледжах (свыше 11 тыс. человек). Тверская область внедрит МЭШ в 467 школах (более 410 тыс. пользователей) и в 44 колледжах.
«Московская электронная школа» (МЭШ) — это единая цифровая образовательная платформа, включающая сервисы для школьного образования. Она обеспечивает контроль за успеваемостью, посещаемостью и питанием, а также предоставляет интерактивные инструменты для учителей.
МЭШ включает следующие системы и сервисы:
электронный журнал и дневник;
библиотеку МЭШ (база более чем из 50 тыс. материалов — интерактивные сценарии уроков, цифровые учебники, видео, тесты и задания);
систему «Москвенок»: сервис для контроля прохода в школу и учета питания;
портфолио учащегося и учителя;
конструкторы уроков и тестов для педагогов;
техническое оснащение — интерактивные панели, ноутбуки для учителей, школьный Wi-Fi.
Согласно данным на сайте мэра Москвы, с 2022 года сервисы МЭШ служат базой для региональных образовательных платформ. Кроме Москвы они уже действуют в Калужской, Московской, Тюменской областях, а также в Татарстане и Дагестане. В общей сложности платформа охватывает 4887 школ и более 4 млн пользователей в этих регионах.
