Технобренд Motorola зарегистрировал в России новый товарный знак

Американский производитель техники Motorola Trademark Holdings официально закрепил за собой в России право на бренд Moto G. Компания внесла соответствующую запись в реестр Роспатента. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile.
Согласно патентным документам, исключительное право на использование этого знака будет действовать для компании до ноября 2034 года. Под новым брендом разрешено выпускать мобильные телефоны, смартфоны, а также различные аксессуары к ним.
Стоит отметить, что линейка Moto G хорошо знакома поклонникам бренда. Речь идет о бюджетных и среднебюджетных смартфонах на базе Android. Выпускать их начали еще в 2013 году, сейчас разработкой занимается компания Motorola Mobility, которая принадлежит китайскому гиганту Lenovo.
Стоит напомнить, что Motorola — не единственный иностранный бренд, проявляющий интерес к российскому рынку. Недавно южнокорейская LG также направила в Роспатент сразу 11 заявок на регистрацию товарных знаков. Как пишет RT, все эти заявки напрямую связаны с технологиями искусственного интеллекта для телевизоров.