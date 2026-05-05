На архитектурном фестивале в ММОМА обсудят концепции развития Москвы

Второй городской архитектурный фестиваль A-Fest, организуемый платформой A-House, пройдет с 21 мая по 14 июня в Москве, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Программа мероприятий в городских музеях способствует реализации целей национального проекта «Семья».
Московский музей современного искусства (ММОМА) выступит институциональным партнером, а его образовательный центр в Ермолаевском переулке станет основной площадкой. Фестиваль — это площадка для совместного обсуждения архитекторами, девелоперами, исследователями, кураторами и горожанами будущего Москвы: какие проекты украсили бы город и какие изменения можно реализовать при совместной работе.
На двух этажах образовательного центра ММОМА откроется выставка, где 20 ведущих архитектурных бюро представят свои концепции развития Москвы, обсудят новые типологии зданий и то, как архитектура превращает городские пространства в зоны развития. Запланированы открытые лекции, дискуссии, экскурсии на строящиеся объекты, лаборатории, дни открытых дверей в бюро и детские воркшопы. По завершении фестиваля выпустят печатный каталог с исследованиями, идеями и сценариями.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.