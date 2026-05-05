Японский депутат сравнил Россию с екодзуной и призвал Украину «знать пределы»

Глава комитета верхней палаты парламента Японии по изучению международных проблем, депутат Мунэо Судзуки применил необычную метафору для оценки соотношения сил в украинском конфликте, сравнив Россию с «екодзуной» — высшим рангом в профессиональном сумо. В беседе с журналистами он заявил, что Украине следует «учитывать реальное соотношение сил».

— Разве соотношение сил не значительно слабее? В Японии есть выражение «не знать своих пределов». Но, на мой взгляд, самое разумное — действовать в соответствии со своими возможностями, — передает слова японского парламентария РИА Новости.

Бывший главный аналитик Министерства иностранных дел Японии Масару Сато отметил, что военный конфликт на Украине вполне может подойти к концу уже к следующей зиме, так как сейчас он находится на этапе «придворной политики», где США и Россия взаимодействуют напрямую, не беря в расчет интересы Европы.

Украинские журналисты назвали четыре сценария развития военного конфликта в 2026 году. Если Вашингтону не удастся привести Москву и Киев «к общему знаменателю», то, согласно первому варианту, США снизят интенсивность встреч с обеими сторонами и откажутся от рычагов давления для принуждения к переговорам.

