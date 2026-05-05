Власти Минска анонсировали отмену продажи билетов на проезд водителями наземного транспорта

Власти Минска анонсировали отмену продажи билетов на проезд водителями транспорта. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
Во время рабочего совещания Мингорсовета со специалистами, курирующими деятельность окружных советов территориального общественного самоуправления, были затронуты вопросы мониторинга транспорта. Прозвучали и ответы на вопросы минчан. Выступали, в частности, генеральный директор «Минсктранса» Константин Гололобов, глава госпредприятия «Столичный транспорт и связь» Юрий Супранович и руководитель Минского метрополитена Алексей Шилов.
Так, горожане спросили у специалистов транспортной сферы, ждать ли исчезновения бумажных талончиков. Как выяснилось, это вопрос не ближайшей перспективе. Однако уже осенью 2026-го возможностей купить билеты на проезд станет меньше. Речь о планах отмены продажи билетов у водителя.
Специалисты заметили, что в городе работает 78 специализированных киосков по продаже проездных документов, купить талоны и пополнить проездные также можно в кассах метро, в сети «Табакерка».
