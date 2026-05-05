Телеведущий Алексей Рафаенко принял участие в акции «Огонь памяти»

Ведущий Первого канала Алексей Рафаенко принял участие в международной патриотической акции «Огонь памяти». Старт мероприятия прошел в Александровском саду в Москве во вторник, 5 мая.
«Частичку того самого вечного огня, что уже много десятилетий горит здесь в Александровском саду у стен Кремля, мы повезем прямо на передовую — в зону специальной военной операции», — рассказал Рафаенко.
В ходе мероприятия ведущий получил лампу с частицей Вечного огня, взятого от Могилы Неизвестного Солдата, забрав ее из рук военного корреспондента Юрия Подоляки. Лампа будет доставлена в зону боевых действий на Донбасс, где ее ждут бойцы СВО. По словам Рафаенко, символ акции «Огонь памяти» является напоминанием о неразрывной связи поколений и подвигах наших предков, которые ушли в бессмертие как герои страны.
