«Все не так»: Катя Гордон ответила на заявление Леры Кудрявцевой о женской дружбе

Социальные сети бурлят обсуждениями недавнего заявления Леры Кудрявцевой, которая, похоже, поставила точку в своей дружбе с Екатериной Гордон. Ведущая публично рассказала об отсутствии веры в женскую дружбу, что многие восприняли как прямой выпад в адрес бывшей приятельницы.
Отношения между Кудрявцевой и Гордон, еще недавно демонстрировавшими публичную близость, резко испортились. Поводом, как предполагается, послужил отказ Гордон называть Кудрявцеву лучшей подругой.
— Мне вообще все равно, что обо мне говорят. Я в женскую дружбу не верю, но, к сожалению, получается иногда, что все не так, — заявила Кудрявцева на одном из концертов, намекая на произошедшее.
Гордон в свою очередь не осталась в стороне и дала развернутый комментарий. Она выразила благодарность Лере за годы дружбы, подчеркнув, что Кудрявцева является крестной ее сына, что для нее является «святым обрядом». Гордон заверила, что никогда не будет плохо относиться к Лере, назвав ее «лучшей ведущей отечественного телевидения».
По словам Гордон, сложности в их отношениях возникли из-за «разных нюансов и ключевых недопониманий». Причиной раздора, как считает Гордон, стала продюсер Татьяна Тур, которая, по ее мнению, внесла «нехорошую лепту» в их проблемы. Гордон надеется, что в будущем они с Лерой смогут наладить общение, но подчеркнула, что впредь готова общаться с Кудрявцевой только вдвоем, передает StarHit.
Гордон ранее говорила, что причиной ссоры с Кудрявцевой стало их совместное творчество в дуэте «ЗаVисть», который изначально задумывался как неформальный проект, но позднее превратился в полноценный шоу-бизнес.