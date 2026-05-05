«Пила протеин»: снявшая Лерчек в спортзале Расковская рассказала о произошедшем

Руководство фитнес-клуба в Москве односторонне разорвало контракт с блогером Алиной Расковской после того, как она опубликовала в своем блоге фотографии, на которых была запечатлена блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек. Сама девушка в разговоре с журналистами подробнее рассказала о произошедшем.
— Сфотографировала ее без лица, это было со спины. Я увидела Лерчек в спортзале (она выходила после тренировки и пила протеин) в абсолютно нормальном состоянии. А в своем блоге она указала, что несколько часов назад уехала на процедуру химиотерапии, — приводят слова девушки «Известия».
Алина Расковская сняла больную раком Лерчек в московском фитнес-клубе Encore Fitness и выложила ролик в соцсетях. После произошедшего Расковская назвала Лерчек и руководство клуба «тварями» и пожелала им «гореть в аду». Что известно о скандале и какое наказание грозит блогерше за резкие слова — в материале «Вечерней Москвы».
Также «ВМ» обсудила со специалистом, допустимы ли физические нагрузки при раке желудка четвертой стадии и прохождении курса химиотерапии.