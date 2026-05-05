Потребительский спрос в Ростовской области продемонстрировал рост

На Дону оборот розничной торговли превысил 500 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области оборот розничной торговли по итогам первого квартала 2026 года составил 507,8 млрд рублей. Об этом сообщили в Ростовстате. По данным ведомства, также был зафиксирован рост покупательской активности: этот показатель увеличился на 2,5% относительно того же периода прошлого года.

Основной объем продаж — более 94% — обеспечили торговые организации и индивидуальные предприниматели, чьи обороты выросли на 2,6%. Доля рынков и ярмарок в общей структуре составила 5,9%, показав умеренный рост в 1%.

Основная часть выручки пришлась на крупные и средние компании, которые контролируют 52,7% рынка. Значительный вклад вносит и малый бизнес со своей долей в 41%, в то время как на сектор самозанятых пока приходится лишь 0,4% от общего оборота.

