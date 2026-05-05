В Оренбурге прошел 2-й этап серии турниров по вольной борьбе

Второй этап серии турниров по вольной борьбе «Открытый ковер 2026» завершился 2 мая в Оренбурге, сообщили в Администрации Новоорского района Оренбургской области. Турнир проведен в ходе реализации государственной программы «Спорт России».
В соревнованиях участвовали около 180 спортсменов из Башкирии, Мордовии и Оренбургской области. Борцы Новоорского района показали следующие результаты: третье место в весовой категории 25 кг заняла Сагалова Владимира (тренер М. Н. Муртазалиев). Вторые места завоевали Калеева Алина (вес 33 кг, тренер В. С. Геворкян) и Геворкян Майя (вес 50 кг, тренер В. С. Геворкян).
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.