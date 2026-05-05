День Иверской иконы Божией Матери: о чем ей молятся и чего нельзя делать 6 мая

6 мая православные отмечают День Иверской иконы Божией Матери — одного из самых известных образов Богородицы, особо почитаемых в России. Подробнее об иконе и празднике — в материале «Вечерней Москвы».
История Иверской иконы.
Считается, что Иверскую икону создал евангелист Лука в самом начале христианской эпохи. Известно, что в IX веке она хранилась у одной благочестивой вдовы, жившей недалеко от города Никея в Византии. В тот период Византией правил император Феофил, при котором происходило иконоборчество.
Согласно преданию, однажды в дом вдовы ворвались солдаты, чтобы забрать у нее икону. Один из них ударил по образу копьем, и из пораженного места потекла кровь, которая до сих пор видна на иконе. Это потрясло иконоборцев, но они пригрозили вернуться на следующий день. Вдова, желая спасти образ от уничтожения, направилась к морю и опустила его в воду.
Спустя два века монахи грузинского Иверского монастыря, расположенного на святой горе Афон увидели в море огненный столб, восходящий до неба. Они решили подойти к берегу и обнаружили Иверскую икону, которая стояла над водной гладью. Именно от названия Иверского монастыря она получила свое название.
История праздника.
Списки иконы (иконографические изображения, списанные с оригинала) разошлись по всему миру, однако икона никогда не покидала Святую Гору и находится там по сей день. За это время образ, как и его списки, прославился многочисленными чудесами, которые происходили рядом с ним.
В России есть несколько списков Иверской иконы, однако самый древний был послан с Афона царю Алексею Михайловичу в 1648 году:
Более трех с половиной веков икона пребывала в стенах Московского Новодевичьего монастыря. В 1922 году монастырь закрыли, а в 1934 году в его стенах открылся филиал Государственного исторического музея, где икона продолжала храниться. В 2010 году монастырь вернули в пользование церкви, однако образ Богородицы был вывезен оттуда, так как продолжал оставаться в собственности Исторического музея.6 мая 2012 года список Иверской иконы был торжественно возвращен в Новодевичий монастырь, в честь чего была установлена памятная дата.
В какие еще даты празднуется День Иверской иконы.
Кроме 6 мая, День Иверской иконы празднуется также еще несколько раз в году:
во вторник Светлой седмицы (в 2026 году — 14 апреля) — в честь чудесного появления Иверской иконы на Афоне;26 октября — в честь перенесения и торжественной встречи списка Иверской иконы в Москве в 1648 году;25 февраля — перенесение другого списка Иверской иконы в Валдайский монастырь.
Традиции праздника.
В храмах в этот день служат особые молебны и читают специальные молитвы Богородице. Этот день необходимо провести с пользой для души, например, посвятить его чтению жития святых или поучений святых отцов. При этом у Богородицы перед Иверской иконой принято просить о помощи в разных сферах жизни.
О чем просят перед Иверской иконой:
об утешении — молитва перед иконой помогает вернуть душевное равновесие после тяжелых испытаний и потери близких людей;об исцелении — считается, что образ способен помочь вылечить недуги и избавиться от разных зависимостей;о любви и семейном благополучии — Богородицу просят о взаимной любви и счастье в семье;о рождении детей — перед иконой молятся о зачатии детей, легких родах и о здоровье младенцев и рожениц;об избавлении от греховных помыслов — молитва Богоматери помогает сохранить духовность и нравственную чистоту.
Чего нельзя делать в День Иверской иконы:
ссориться и обижаться;сквернословить;злоупотреблять алкоголем;хвастаться;ходить в баню в одиночестве или после захода солнца (по народному поверью);общаться с незнакомцами (по народному поверью);носить черную одежду (по народному поверью).
