День Иверской иконы Божией Матери: о чем ей молятся и чего нельзя делать 6 мая

Согласно преданию, однажды в дом вдовы ворвались солдаты, чтобы забрать у нее икону. Один из них ударил по образу копьем, и из пораженного места потекла кровь, которая до сих пор видна на иконе. Это потрясло иконоборцев, но они пригрозили вернуться на следующий день. Вдова, желая спасти образ от уничтожения, направилась к морю и опустила его в воду.