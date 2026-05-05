Учащиеся из Тимашевска Кубани заняли 1-е место в этапе игры «Зарница 2.0»

Победителями зонального этапа всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для подростков 11−13 лет в Краснодарском крае стали учащиеся из Тимашевска, сообщили в администрации Тимашевского района. Проведение таких мероприятий соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети».
Мероприятие прошло в Краснодаре. Среди 440 юных патриотов из 44 муниципалитетов края команда СОШ № 19 из Тимашевского района заняла первое место. В зональных соревнованиях ребята демонстрировали навыки в штурме здания, участвовали в военизированной эстафете, отрабатывали навыки тактической медицины, искали мины, ориентировались на местности. 18 мая команда отправится на финал краевого конкурса «Зарница 2.0» в Краснодар.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.