Волгоградцы взяли «золото» на первом этапе Кубка России по пейнтболу

Команда из Волгограда «Джентльмены» победила в первом этапе Кубка России по пейнтболу.

Команда из Волгограда «Джентльмены» победила в первом этапе Кубка России по пейнтболу. Соревнования прошли в минувшие выходные на площадке АТК «Сапсан» в Верхней Хаве в Воронежской области.

Как сообщили в пейнтбольном клубе «Мираж», которые стали организаторами мероприятия, в турнире приняли участие 18 команд из Москвы, Липецка, Курска, Саратова, Белгорода, Волгограда и др. 12 команд играли в дивизионе Д4, шесть — в Д3.

Победители в своих категориях: «Мираж» (Верхняя Хава), «Архангелы» (Липецк), «К-Холдинг» (Тула), «Джентльмены» (Волгоград), «Ирландцы» (Москва) и «Фантом» (Липецк).

Групповой этап:

«Джентльмены» — «Веха» (2:2).

«Джентльмены» — «Язвезда Лайт» (2:1).

«Джентльмены» — «Джим Тим» (3:1).

В четвертях:

«Джентльмены» — команда «Джима» (3:0).

Полуфинал:

«Джентльмены» — «Фантом» (2:1).

Финал:

«Джентльмены» — «Ирландцы» (3:1).

Фото: пейнтбольная команда «Джентльмены» / vk.com.

