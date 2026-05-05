Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две медсестры из Арзамаса удостоены медали «За милосердие и помощь»

Людмила Латина и Альбина Кашмилина отдали работе в здравоохранении больше полувека.

Источник: Комсомольская правда

Двух арзамасских медсестер отметили медалями «За милосердие и помощь». Об этом сообщил представитель сферы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов.

В числе награжденных оказались Людмила Латина, старшая медицинская сестра второго хирургического отделения ЦГБ Арзамаса, и Альбина Кашмилина, участковая медсестра детской поликлиники. Обе женщины «настоящие хранители профессии», они посвятили здравоохранению региона больше пятидесяти лет.

Эти награды стали признанием их многолетнего труда и искренней заботы о пациентах. Церемония вручения прошла в рамках заседания Ассоциации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием.