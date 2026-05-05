Выявлены случаи бессимптомного заражения птичьим гриппом на молочных фермах в США

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Молекулярные биологи из США обнаружили во время наблюдений за несколькими сотнями стад коров в Калифорнии, что высокопатогенные формы птичьего гриппа H5N1 распространяются среди животных сразу несколькими путями, причем в некоторых случаях заражение протекает без видимых симптомов. Это необходимо учитывать при разработке новых мер для замедления распространения вируса, пишут ученые в статье в научном журнале PloS Biology.
«Мы показали, что частицы вируса присутствуют в сточных водах и в воздухе на фермах. Также большое число копий H5N1 и антител к ним было выявлено в молоке коров, в том числе и у особей без внешних признаков заражения. Это говорит о нескольких возможных путях распространения вируса на фермах и в дикой природе, что подчеркивает необходимость выработки новых “многовекторных” стратегий для замедления распространения этой формы гриппа», — заявила профессор Университета Эмори (США) Сима Лакдавала, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Как отмечают ученые, в последние четыре года ученые начали фиксировать стремительное распространение высокопатогенной формы птичьего гриппа (H5N1, 2.3.4.4b) по большому числу популяций диких животных и птиц, обитающих на территории Нового Света. Так, за последние годы экологи выявили несколько мощных вспышек птичьего гриппа среди альбатросов и тюленей, обитающих у берегов Фольклендских островов и Южной Георгии.
Также за последние три года вспышки распространения новых штаммов H5N1 неоднократно происходили на молочных фермах и птицефабриках в Соединенных Штатах, что побуждает ученых изучать то, какими путями вирус проникает в популяции домашних животных и организм контактирующих с ними людей. Для получения подобных сведений профессор Лакдавала и ее коллеги на протяжении трех месяцев наблюдали за несколькими сотнями стад коров, которые проживают на 14 молочных фермах в Калифорнии.
В ходе этих наблюдений ученые периодически собирали пробы воздуха, сточных вод и молока, а также отслеживали состояние отдельных коров. Проведенные исследователями замеры указали на то, что частицы вируса присутствовали в 60% изученных проб воздуха и во всех образцах сточных вод на фермах, где были зафиксированы случаи заражения H5N1. Также биологи выявили вирусные частицы и антитела к ним в молоке многих коров, в том числе особей, не страдавших от мастита, снижения удоя и других внешних признаков заражения гриппом.
Последнее, как отмечают ученые, свидетельствует о частых случаях бессимптомного заражения высокопатогенным птичьим гриппом среди коров на американских молочных фермах, которые остаются незамеченными для наблюдателей. Это следует учитывать как работникам этих предприятий, так и эпидемиологам при выработке новых подходов для сдерживания дальнейшего распространения штамма 2.3.4.4b, подытожили ученые.