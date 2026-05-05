Выявлены случаи бессимптомного заражения птичьим гриппом на молочных фермах в США

В ходе этих наблюдений ученые периодически собирали пробы воздуха, сточных вод и молока, а также отслеживали состояние отдельных коров. Проведенные исследователями замеры указали на то, что частицы вируса присутствовали в 60% изученных проб воздуха и во всех образцах сточных вод на фермах, где были зафиксированы случаи заражения H5N1. Также биологи выявили вирусные частицы и антитела к ним в молоке многих коров, в том числе особей, не страдавших от мастита, снижения удоя и других внешних признаков заражения гриппом.