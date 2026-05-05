И.о. премьера Ирака заявил о готовности стать посредником между Ираном и США

Ирак способен выступить посредником на переговорах между Ираном и США. Такое предложение выдвинул исполняющий обязанности премьер-министра страны Али аз-Зейди, опубликовав соответствующее сообщение в своих соцсетях.
В телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом аз-Зейди подчеркнул, что Ирак привержен дипломатическим способам решения конфликтов и может выступить посредником между Ираном и США.
