Андрей Бочаров с министром спорта РФ лично наградили спортсменов

В Зале Воинской и Трудовой Славы в Волгограде глава региона Андрей Бочаров и глава минспорта России Михаилов Дегтярев лично вручили различные награды отличившимся спортсменам и наставникам. Подробностями поделились в областной администрации.
Почетной грамоты Министерства спорта РФ за свою работу удостоилась тренер-преподаватель по тхэквондо спортшколы Елена Хахалева, а директору спортшколы по гандболу «Динамо» Стелле Вартанян за успехи в развитии физической культуры вручили нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта». Тренеру-преподавателю той же школы Анне Сидоричевой присвоено почетное звание «Заслуженный тренер России». Еще одно почетное звание — «Спортивный судья всероссийской категории» присвоено Евгении Адровой, которая трудится спортивным судьей по эстетической гимнастике. Еще 16 спортсменов различных дисциплин получили из рук главы региона и Михаила Дегтярева удостоверения, а также знаки мастеров спорта России.
«Мне очень приятно быть сегодня здесь, на Волге, в городе-герое Волгограде-Сталинграде. В заслугах каждого спортсмена есть несколько составляющих: личное упорство и талант, и, конечно, это работа наставников, тренеров. Давайте прославим нашу страну, Волгоградскую область во всех соревнованиях, на которые вы еще отправитесь. Желаю вам успехов и желаю веры, надежды и любви», — подчеркнул гость региона.
А ранее губернатор Волгоградской области и Михаил Дегтярев открыли новый бассейн для воспитанников «Юного ястреба» и «Авангарда».