В России за три года рекордно выросли продажи антидепрессантов

Согласно исследованию, продажи антидепрессантов в 2025 году превысили уровень 2022-го на 41%, анксиолитиков — на 12%, при этом число проданных упаковок психостимуляторов немного снизилось — с 77,8 млн до 74,2 млн. По данным RNC Pharma, поступившим РБК, в первом квартале 2026 года аптеки продали 6,4 млн упаковок антидепрессантов на 5,8 млрд руб., рост к тому же периоду 2025-го составил 22% в упаковках и 34% в деньгах. Продажи анксиолитиков достигли 4,8 млн упаковок на 2,6 млрд руб — натуральный объем продаж сократился на 1%, а денежный — вырос на 11%.