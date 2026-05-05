В России за три года рекордно выросли продажи антидепрессантов

Продажи антидепрессантов и анксиолитиков (ранее — транквилизаторов) растут рекордными темпами за три года — за это время объем продаж антидепрессантов в деньгах вырос более чем вдвое, анксиолитиков — на треть, психостимуляторов — примерно на 20%, следует из данных аналитической компании AlphaRM, передает Forbes.
Согласно исследованию, продажи антидепрессантов в 2025 году превысили уровень 2022-го на 41%, анксиолитиков — на 12%, при этом число проданных упаковок психостимуляторов немного снизилось — с 77,8 млн до 74,2 млн. По данным RNC Pharma, поступившим РБК, в первом квартале 2026 года аптеки продали 6,4 млн упаковок антидепрессантов на 5,8 млрд руб., рост к тому же периоду 2025-го составил 22% в упаковках и 34% в деньгах. Продажи анксиолитиков достигли 4,8 млн упаковок на 2,6 млрд руб — натуральный объем продаж сократился на 1%, а денежный — вырос на 11%.
«В отношении антидепрессантов абсолютный лидер в денежном выражении “Ципралекс” (Lundbeck), он занимает 11,3% (рынка) и показывает рост к 1 кварталу 2025 года на 37%. Второе место у “Триттико” (Анжелини Фарма), у него 10,7% и рост на 41% прирост, третье место у “Велаксина” от Egis, на него приходится 10,1% и рост на 51%», — сообщил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
По его словам, одна из самых заметных динамик роста наблюдается у препарата «Дулоксента» от КРКА — продажи выросли в 2,2 раза, доля на рынке достигла 9,7% в рублях. Среди анксиолитиков абсолютный лидер «Афобазол» от «Отисифарм» занимает почти 43% рынка, но растет менее чем на 2%. Второе место — у «Грандаксина» (16,6%, рост на 20%), третье — у «Атаракса» (7,7%, однако продажи радают на 1%). Максимальный рост показал «Атревозол» — в 4,8 раза. Как отметил Беспалов, этот препарат является дженериком «Афобазола», а появление аналогов сдерживает продажи оригинального препарата.
По данным AlphaRM, среди антидепрессантов лидируют «Ципралекс», «Триттико» и «Велаксин» — на долю этих препаратов приходится около 30% рынка. В сегменте анксиолитиков доминирует «Афобазол» (более 40%), за ним следуют «Грандаксин» и «Тенотен». Среди психостимуляторов первые три строчки занимают «Кортексин», «Цераксон» и «Фенибут». Большинство лидеров спроса, согласно данным AlphaRM, — рецептурные препараты. Первые десять наиболее популярных антидепрессантов отпускаются строго по рецепту, а среди психостимуляторов без рецепта доступны лишь глицин и ноопепт.
По информации AlphaRM, в рейтинге анксиолитиков есть и безрецептурные, и рецептурные средства, причем некоторые подлежат предметно-количественному учету — их реализуют только в отдельных аптеках по спецрецептам. Тем не менее три таких препарата вошли в десятку самых продаваемых: «Феназепам» занимает шестое место с долей около 4%, «Алпразолам» и «Золомакс» замыкают список.
Эксперты указали на комплекс факторов, обусловивших рост продаж препаратов. Психиатр и психотерапевт клиники «Рассвет» Ирина Краилина связывает его с дестигматизацией психиатрии и расширением доступности помощи — от центров ментального здоровья до частных клиник в разных ценовых категориях. Кроме того, по ее словам, улучшается диагностика, в том числе с помощью ИИ, а выявлять тревожные расстройства стали чаще не только терапевты, но и неврологи, гастроэнтерологи, гинекологи.
Беспалов, в свою очередь, отметил перелом, начавшийся с пандемии: «Если десять лет назад врачи опасались назначения антидепрессантов, старались лечить только симптомы, то начиная с пандемии ситуация кардинально поменялась. В первую очередь повлиял ковид, который часто сопровождался тяжелыми депрессивными расстройствами».
При этом, по данным Росстата, с 2020 по 2024 год заболеваемость психическими расстройствами выросла на 18%, прежде всего за счет выявления депрессий, тревожных и стрессовых состояний, тогда как показатели шизофрении и психозов остаются стабильными, передает Forbes.
В январе аналитическая компания DSM Group сообщила, что российские аптеки по итогам 2025 года продали 22,3 млн упаковок антидепрессантов на 20,5 млрд руб. Объем продаж этих препаратов в сравнении с 2024 годом вырос на 24% в натуральном выражении и на 36% в деньгах. Это самая высокая динамика после 2022 года.
